Федотов: Бурдасов меня не обманул, у него бросок не получился. Какой-то «кекс» произошёл

Вратарь ЦСКА Иван Федотов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:1).



«Армейское дерби, все понимали, что это будет за матч. Выходили на победу, понимали, что сейчас каждое очко на вес золота. Как и Питер, сыграли в ту игру, которую нам говорят. Игра сложилась позитивно, счёт на табло.



Выход Кемппайнена один в одного во втором периоде – ключевой? Согласен, что, если бы они этот или другой момент реализовали, игра могла бы по-другому сложиться. Это был важный момент, чтобы не дестабилизировать наш эмоциональный фон. Хорошо, что хорошо кончается. Ничего страшного. Я Йоонаса знаю, он хороший игрок, может исполнить. Ждал, что при выходе «один в ноль» они могут либо в очко, либо над щитком бросить, либо ещё как-то убрать. Он тоже не ожидал, как я понял, у него не было времени подумать, что сделать.



Бурдасов меня не обманул, у него просто бросок не получился. Он хотел в касание, шайба как-то насквозь прошла. Может быть, если бы он попал в касание, то попал бы в меня, а так у него какой-то «кекс» произошёл.

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Выбивали ли у Карнаухова клюшку перед пропущенным голом? Это на усмотрение судей, мы здесь ничего не можем утверждать. Мог дать, мог не дать. Счёт 3:0, понятно, что нам где-то давали и им на усмотрение судей. Наверное, увидел, что опасный момент может быть, и надо этот момент разыграть, и решил не давать удаление. Можно посмотреть на этот момент с разных сторон.



Наверное, у Гусева такой период сейчас, у них не всё так складывается в Питере. Где-то он хочет сыграть на команду, а где-то и сам. Играл по нему, знал, что он может сделать. Это хороший игрок, может хитро исполнить и пас, и на отскок, и из-под защитника бросить. Он молодец, ищет моменты, создаёт, пока, видимо, не очень удачно.

Каждому вратарю приятно играть на ноль, если есть возможность. Мне пока не очень везёт по сухарям, но я считаю, это не самый главный аспект у вратаря, если команда выигрывает. Я не гонюсь за «сухарями». Они могут мотивировать, но главное – результат команды и составляющие твоей игры.



У Бурдасова хороший бросок, с коротким загибом. Если бросок не получается, летит бабочкой, неприятно. Все знают, что у него хороший бросок. Согласен с Сорокиным, он сильно и мощно бросает без замаха», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.