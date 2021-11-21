Комментатор ESPN: Макдэвид — явный MVP, но Овечкин входит в топ-3 лучших игроков НХЛ
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Комментатор ESPN Джон Буччигросс прокомментировал выступление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Первый гол Ови «щелчком» в одно касание в сезоне. Он — 2-й в лиге по голам и 3-й по очкам. Лучшие результаты по очкам и голевым передачам за игру с начала карьеры. Лучший игрок в команде в возрасте 36 лет. Макдэвид — явный MVP, но 36-летний Овечкин входит в тройку лучших игроков НХЛ», — написал Буччигросс в «Твиттере».
Овечкин провёл в текущем сезоне 18 матчей, заработав в них 29 (14+15) результативных баллов при показателе полезности «+14».
«Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, после 18 матчей набрав 27 очков.
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