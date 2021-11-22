Форвард «Тампы» Брейден Пойнт выбыл на неопределённый срок из-за травмы верхней части тела
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25-летний канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт внесён в список травмированных после встречи регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5) на неопределённый срок из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Напомним, в межсезонье Пойнт заключил с «Тампой» новый 8-летний контракт на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон). В текущем сезоне он провёл 16 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков при показателе полезности «+2».
Всего за карьеру в НХЛ Пойнт принял участие в 367 встречах, отметившись 323 (146+177) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «+81». Он выступает за «Тампу» с 2016 года – с момента своего дебюта в НХЛ.
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