Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче с «Баффало»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Идёт 2-й период, счёт равный — 4:4.

30-летний российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился ассистентским хет-триком в этой игре, поучаствовав в заброшенных шайбах Криса Крайдера, Джейкоба Трубы и Каапо Какко.

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Таким образом, Панарин набрал 17-е, 18-е и 19-е (4+15) очко в 18-й игре текущего сезона, имея показатель полезности «-1». При этом за карьеру в НХЛ он набрал уже 492 балла (169+323) в 451 матче.