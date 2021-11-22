Галлан — о замене Георгиева после четырёх шайб от «Баффало»: тренерское решение

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:4.
Ворота «Рейнджерс» с первых минут защищал Александр Георгиев, который был заменён после 2-го периода на Игоря Шестёркина. У Георгиева – 18 отражённых бросков из 22, у Шестёркина – 4 из 4. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан очень кратко прокомментировал решение заменить Георгиева. «Просто тренерское решение», — сказал Галлан.
В составе «Рейнджерс» забрасывали Крис Крайдер, Джейкоб Труба, Каапо Какко, К’Андре Миллер и Райан Линдгрен, чья шайба за 0,7 секунды до конца матча принесла «синерубашечникам» победу. У «Баффало» отличились Расмус Асплунд, Винни Хиностроза, Тейдж Томпсон и Расмус Далин.
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