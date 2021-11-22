Райан Ривз набрал первое очко в составе «Рейнджерс» в своём 700-м матче за карьеру в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:4.
Результативной передачей в этом матче отметился силовой форвард «Рейнджерс» Райан Ривз. Канадский форвард выступил одним из ассистентов в эпизоде с голом К'Андре Миллера. Для 34-летнего Ривза это результативное действие стало первым в составе «синерубашечиков». В нынешнем сезоне Райан провёл 14 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности "-4" и 11 штрафных минутах.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В общей сложности для Ривза сегодняшний матч стал 700-м за карьеру в НХЛ. До перехода в «Рейнджерс» он выступал за «Сент-Луис Блюз», «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс».
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