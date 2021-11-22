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«Айлендерс» уступили «Торонто», потерпев шестое поражение кряду, Сорокин пропустил 3 гола

«Айлендерс» уступили «Торонто», потерпев шестое поражение кряду, Сорокин пропустил 3 гола
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Митчелл Марнер (дважды) и Ондржей Каше. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 37 бросков и пропустил три гола.

«Айлендерс» проиграли шестой матч подряд. «Торонто», в свою очередь, одержал шестую победу за последние семь игр. В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Торонто» встретится с «Лос-Анджелес Кингз». Оба матча состоятся 25 ноября.

В другом матче «Калгари Флэймз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Маззин) – 03:31' (3x4)   0:2 Каше (Кемпф, Ритчи) – 42:00' (5x5)   0:3 Марнер (Бантинг) – 53:29' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Годро (Вялимяки, Ткачук) – 01:29' (5x5)   0:2 Ханифин (Ткачук, Андерссон) – 33:51' (5x5)   0:3 Манджапане (Дюбе, Ханифин) – 43:08' (4x5)   0:4 Баклунд (Линдхольм) – 44:18'
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