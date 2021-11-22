Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Райан Линдгрен повторил достижение Брэда Ричардса в «Рейнджерс» 10-летней давности

Райан Линдгрен повторил достижение Брэда Ричардса в «Рейнджерс» 10-летней давности
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились Крис Крайдер, Джейкоб Труба, Каапо Какко, К’Андре Миллер и Райан Линдгрен, чья шайба за 0,7 секунды до конца матча и принесла «синерубашечникам» победу. Ассистентами у американского защитника «синерубашечников» выступили его соотечественник Адам Фокс и шведский центрфорвард Мика Зибанеджад, который и вывел Райана на решающий бросок.

Линдгрен стал четвёртым игроком за всю историю «Рейнджерс», которому удалось забить победный гол за секунду до конца основного времени матча. В 1945 году подобный гол забил Грэнт Уорвик, спустя 15 лет отличился Дин Принтис, а в 2011 году Брэд Ричардс принёс победу «синерубашечникам» за секунду до конца основного времени матча с «Финикс Койотс».

Новость по теме
Видео гола, который принёс победу «Рейнджерс» за секунду до сирены в матче с «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021