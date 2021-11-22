Райан Линдгрен повторил достижение Брэда Ричардса в «Рейнджерс» 10-летней давности

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на домашнем льду «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились Крис Крайдер, Джейкоб Труба, Каапо Какко, К’Андре Миллер и Райан Линдгрен, чья шайба за 0,7 секунды до конца матча и принесла «синерубашечникам» победу. Ассистентами у американского защитника «синерубашечников» выступили его соотечественник Адам Фокс и шведский центрфорвард Мика Зибанеджад, который и вывел Райана на решающий бросок.

Линдгрен стал четвёртым игроком за всю историю «Рейнджерс», которому удалось забить победный гол за секунду до конца основного времени матча. В 1945 году подобный гол забил Грэнт Уорвик, спустя 15 лет отличился Дин Принтис, а в 2011 году Брэд Ричардс принёс победу «синерубашечникам» за секунду до конца основного времени матча с «Финикс Койотс».