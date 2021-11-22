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Флёри стал четвёртым голкипером в истории «Чикаго», который оформил шат-аут в возрасте 36+

Флёри стал четвёртым голкипером в истории «Чикаго», который оформил шат-аут в возрасте 36+
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1:0. Единственный гол на счету Брэндона Хагеля.

Главным героем матча стал голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри, отразивший 40 бросков и оформивший первый шат-аут в нынешнем сезоне. За карьеру в НХЛ Флёри в 68-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности, что является 14-м результатом в лиге. Сегодня Марк-Андре превзошёл результат Роя Уортерса (67).

Также канадский вратарь стал всего четвёртым голкипером в истории «Чикаго», который оформил шат-аут в возрасте 36+. 36-летний голкипер в этом ряду присоединился к Тони Эспозито (девять матчей на ноль за «ястребов» после 36 лет), Хью Леману (шесть), а также россиянину Николаю Хабибулину (два).

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