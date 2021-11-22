Флёри стал четвёртым голкипером в истории «Чикаго», который оформил шат-аут в возрасте 36+

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1:0. Единственный гол на счету Брэндона Хагеля.
Главным героем матча стал голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри, отразивший 40 бросков и оформивший первый шат-аут в нынешнем сезоне. За карьеру в НХЛ Флёри в 68-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности, что является 14-м результатом в лиге. Сегодня Марк-Андре превзошёл результат Роя Уортерса (67).
Также канадский вратарь стал всего четвёртым голкипером в истории «Чикаго», который оформил шат-аут в возрасте 36+. 36-летний голкипер в этом ряду присоединился к Тони Эспозито (девять матчей на ноль за «ястребов» после 36 лет), Хью Леману (шесть), а также россиянину Николаю Хабибулину (два).
- 22 ноября 2021
-
07:16
-
07:09
-
07:08
-
07:00
-
06:45
-
06:35
-
06:26
-
06:23
-
06:09
-
06:03
-
06:01
-
05:31
-
05:17
-
05:10
-
05:06
-
04:47
-
04:39
-
04:17
-
04:07
-
03:42
-
03:33
-
03:00
-
02:53
-
00:00
- 21 ноября 2021
-
23:45
-
23:20
-
23:15
-
22:57
-
22:48
-
22:38
-
22:30
-
22:21
-
22:13
-
21:54
-
21:45