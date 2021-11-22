Овечкин обогнал Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времён

В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

Точным броском в этом матче отметился российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На счету капитана столичной команды стало 30 (15+15) очков в 19 матчах. За карьеру в НХЛ в активе капитана столичной команды стало 1350 очков в 1216 матчах.

По общему количеству очков Овечкин вышел на единоличное 28-е место в НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Матса Сундина. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857), а ближайшей целью для Александра является результат Ги Лефлера (1353).