Александр Овечкин забил 745-й гол в карьере НХЛ

В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев. За столичный клуб одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Он набрал 30-е очко в сезоне НХЛ, забив 15 голов и сделав 15 результативных передач. Также это его 745-й гол в лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».

Ранее Александр Овечкин превзошёл результат Клода Лемье по сыгранным матчам в НХЛ.

К этому моменту «Вашингтон» выиграл шесть из своих семи последних матчей в НХЛ. «Сиэтл» идёт с шестиматчевой серией поражений.