Овечкин поражал ворота всех команд НХЛ, с которыми играл за карьеру в лиге

В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

Точным броском в этом матче отметился российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На счету капитана столичной команды стало 30 (15+15) очков в 19 матчах. За карьеру в НХЛ в активе капитана столичной команды стало 1350 очков в 1216 матчах.

«Кракены» проводят дебютный сезон в истории клуба в НХЛ, и проходящий матч для Александра стал первым для с «Сиэтлом» в лиге. До сегодняшнего дня «кракены» оставались последней командой, с которыми играл Овечкин и чьи ворота он ещё не поражал Овечкин. Теперь Александр закрыл и эту мишень.