Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Сиэтлом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

За «Сиэтл» забивали Джарен Макканн, Джейден Шварц, Адам Ларссон, Калле Йернкрок и Янни Гурд. В составе «Вашингтона» отличились Том Уилсон и российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. На счету защитника Дмитрия Орлова также голевая передача.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

«Вашингтон» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Сиэтл» прервал шестиматчевую серию поражений.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Сиэтл» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».