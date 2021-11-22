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«С возвращением, легенда «Кракен». «Сиэтл» посвятил видео голкиперу «Вашингтона» Ванечеку

«С возвращением, легенда «Кракен». «Сиэтл» посвятил видео голкиперу «Вашингтона» Ванечеку
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Сегодня, 22 ноября, во время матча «Сиэтл Кракен» – «Вашингтон Кэпиталз» «Кракен» в «Твиттере» опубликовал видео, адресованное голкиперу «Кэпиталз» Витеку Ванечеку.

«С возвращением, легенда «Кракен», – написал клуб в соцсети.

Напомним, «Сиэтл» выбрал голкипера на драфте расширения НХЛ, но через неделю обменял его в «Вашингтон». Тогда команда написала в «Твиттере»: «Спасибо за незабываемую неделю, Витек».

Сезон-2021/2022 стал первым в истории для «Сиэтл Кракен».

Встреча «Сиэтла» с «Вашингтоном» завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В текущем сезоне «Сиэтл» набрал 11 очков после 18 матчей и сейчас занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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