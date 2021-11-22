А. Юдин: Юханссон устал, Николаев отлично вписался в состав СКА

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал результат матча между ЦСКА и СКА, который завершился победой москвичей со счётом 3:1.

«На старте игры ЦСКА выглядел посвежее, хотя три шайбы за половину периода – это слишком много. Думаю, сказалась усталость Ларса Юханссона, который в последний месяц провёл слишком много матчей. Он не только в КХЛ играл от звонка до звонка, но и ездил на Евротур.

Зато здорово вошёл в игру молодой Николаев: ни разу не пропустил, выдержал три меньшинства и вообще выглядел уверенно. Не удивлюсь, если тренеры СКА решат поставить его на следующую игру, как и дадут шанс Мичкову. ЦСКА после успешного начала сел в оборону и едва не поплатился за это – во втором и третьем периоде СКА был намного острее», – сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.