Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Юдин: Юханссон устал, Николаев отлично вписался в состав СКА

А. Юдин: Юханссон устал, Николаев отлично вписался в состав СКА
Комментарии

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал результат матча между ЦСКА и СКА, который завершился победой москвичей со счётом 3:1.

«На старте игры ЦСКА выглядел посвежее, хотя три шайбы за половину периода – это слишком много. Думаю, сказалась усталость Ларса Юханссона, который в последний месяц провёл слишком много матчей. Он не только в КХЛ играл от звонка до звонка, но и ездил на Евротур.

Зато здорово вошёл в игру молодой Николаев: ни разу не пропустил, выдержал три меньшинства и вообще выглядел уверенно. Не удивлюсь, если тренеры СКА решат поставить его на следующую игру, как и дадут шанс Мичкову. ЦСКА после успешного начала сел в оборону и едва не поплатился за это – во втором и третьем периоде СКА был намного острее», – сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

Новость по теме
Николаев — о дебюте в КХЛ: вышел, кайфанул, играл с криками, как обычно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021