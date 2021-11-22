«Таварес сделал правильный выбор». Бывший игрок НХЛ — о матче «Айлендерс» — «Торонто»

Бывший хоккеист НХЛ Пол Биссоннетт поделился мнением о матче «Нью-Йорк Айлендерс» – «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3).
«Какую жестокую рану «Лифс» нанесли островитянам сегодня вечером. Джон Таварес сделал правильный выбор», – написал Биссоннетте в «Твиттере».
Напомним, Таварес ранее выступал за «Айлендерс», а с сезона-2018/2019 играет за «Торонто Мэйпл Лифс». В текущем сезоне на его счету 19 матчей, в которых он набрал 16 очков: забросил восемь шайб и отдал столько же результативных передач.
После 20 матчей «Торонто» набрал 27 очков и сейчас занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» располагаются на 14-й строчке в той же конференции, набрав 12 баллов в 15 играх. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
- 22 ноября 2021
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