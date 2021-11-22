Овечкин сократил отставание от Драйзайтля в снайперской гонке до трёх шайб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В третьем периоде шайбу забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету капитана столичной команды стало 30 (15+15) очков в 18 матчах. Овечкин вышел на единоличное второе место в снайперской гонке, обогнав Эндрю Манджапане (14). Первое место занимает Леон Драйзайтль (18).

Также хоккеист набрал 1350 очков в НХЛ. По общему количеству очков он вышел на единоличное 28-е место в НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Матса Сундина. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857), а ближайшей целью для Александра является результат Ги Лефлера (1353).