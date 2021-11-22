Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 22 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 22 ноября.

В Восточной конференции лидерство сохраняет «Флорида Пантерз». Клуб, который временно возглавляет Эндрю Брюнетт, набрал 29 очков за 18 матчей. Второе место занимает «Каролина Харрикейнз», у которой 28 баллов в 16 играх. Замыкает тройку «Вашингтон Кэпиталз», несмотря на поражение от «Сиэтл Кракен» (2:5). У столичной команды в активе 27 очков после 19 встреч. Столько же баллов у «Торонто Мэйпл Лифс», у которого сыграно 20 матчей.

На Западе на первое место вышел «Калгари Флэймз», обыгравший «Бостон Брюинз» со счётом 4:0 и набравший 27 очков после 19 игр. На одно очко отстаёт «Эдмонтон Ойлерз». Канадский клуб набрал 26 баллов в 17 матчах. Третью строчку делят «Миннесота Уайлд», уступившая по буллитом «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:6), а также «Анахайм Дакс». У обеих команд по 23 очка после 18 матчей.