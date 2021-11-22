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Рейтинг тренеров КХЛ: Фёдоров поднимается с ЦСКА, Брагин — главный кандидат на увольнение

Рейтинг тренеров КХЛ: Фёдоров поднимается с ЦСКА, Брагин — главный кандидат на увольнение
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (4)Анвар Гатиятулин«Трактор»
2 (6)Дмитрий Квартальнов«Ак Барс»
3 (3)Илья Воробьёв«Металлург»
4 (1)Андрей Разин«Северсталь»
5 (5)Томи Лямся«Салават Юлаев»
6 (13)Алексей Кудашов«Динамо» М
7 (7)Сергей ФёдоровЦСКА
8 (10)Боб Хартли«Авангард»
9 (11)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
10 (2)Лаури Марьямяки«Йокерит»
11 (12)Игорь Никитин«Локомотив»
12 (14)Андрей Назаров«Сочи»
13 (18)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
14 (8)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
15 (19)Борис Миронов«Спартак»
16 (15)Дэвид Немировски«Торпедо»
17 (16)Билл Питерс«Автомобилист»
18 (17)Михаил Кравец«Амур»
19 (20)Юрий Михайлис«Барыс»
20 (22)Валерий Кулибаба«Динамо» Р
21 (21)Айван Занатта«Куньлунь»
22 (-)Олег Горбенко«Адмирал»
23 (23)Юрий Бабенко«Витязь»
24 (7)Валерий БрагинСКА
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