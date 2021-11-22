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Овечкин набрал 30 очков за 19 матчей, это лучший старт россиянина за карьеру в НХЛ

Овечкин набрал 30 очков за 19 матчей, это лучший старт россиянина за карьеру в НХЛ
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После сегодняшнего матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Сиэтл Кракен» (2:5) на счету российского форварда Александра Овечкина, забросившего шайбу, 30 очков – 15 голов и столько же результативных передач. Ещё никогда он не проводил первые 19 матчей в сезоне так продуктивно, при этом, по сравнению с последними годами, прогресс действительно большой.

Ранее хоккеист не набирал более 27 очков в первых 19 матчах, а этого показателя он достиг в сезоне-2009/2010. Отметим, что ни разу за карьеру игрок не набирал 30 очков после 20 матчей.

Всего за карьеру в НХЛ в его активе стало 1350 очков в 1216 матчах.

По общему количеству очков Овечкин вышел на единоличное 28-е место в НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Матса Сундина. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857), а ближайшей целью для Александра является результат Ги Лефлера (1353).

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