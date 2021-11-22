Овечкин набрал 30 очков за 19 матчей, это лучший старт россиянина за карьеру в НХЛ

После сегодняшнего матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Сиэтл Кракен» (2:5) на счету российского форварда Александра Овечкина, забросившего шайбу, 30 очков – 15 голов и столько же результативных передач. Ещё никогда он не проводил первые 19 матчей в сезоне так продуктивно, при этом, по сравнению с последними годами, прогресс действительно большой.
Ранее хоккеист не набирал более 27 очков в первых 19 матчах, а этого показателя он достиг в сезоне-2009/2010. Отметим, что ни разу за карьеру игрок не набирал 30 очков после 20 матчей.
Всего за карьеру в НХЛ в его активе стало 1350 очков в 1216 матчах.
По общему количеству очков Овечкин вышел на единоличное 28-е место в НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Матса Сундина. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857), а ближайшей целью для Александра является результат Ги Лефлера (1353).
- 22 ноября 2021
-
12:00
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:21
-
10:12
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:20
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
08:42
-
08:40
-
08:28
-
08:19
-
07:45
-
07:44
-
07:16
-
07:09
-
07:08
-
07:00
-
06:45
-
06:35
-
06:26
-
06:23
-
06:09
-
06:03
-
06:01
-
05:31
-
05:17
-
05:10