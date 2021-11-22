Капризов с неудобной руки с острого угла бросил в крестовину, он мог забить красивый гол

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на домашнем льду «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам – 5:4.
24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 22 минуты и отдал один результативный пас, заработав коэффициент полезности «0». По ходу матча Капризов подобрал шайбу на синей линии, ушёл от защитников и с неудобной руки с острого угла бросил в ближний угол, но попал в крестовину.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
В текущем сезоне на счету Капризова 18 очков в 18 матчах: пять заброшенных шайб и 13 результативных передач. «Миннесота» с 23 очками после 18 игр занимает третье место в таблице Западной конференции.
- 22 ноября 2021
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