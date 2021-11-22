Василий Подколзин перехватил эстафету у А. Свечникова, отправив соперника в борт

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин силовым приёмом отправил в борт хоккеиста «Чикаго Блэкхоукс» Сета Джонса в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер» уступил «Чикаго» со счётом 0:1.



Видео эпизода можно посмотреть здесь.



Ранее похожим образом форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл жёсткий силовой приём против защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райана Макдоны. Игрок «Тампы» улетел в борт.



Напомним, благодаря победе «Чикаго» обошёл «Ванкувер» в таблице, набрав 14 очков поле 18 игр. Столько же баллов и у «Кэнакс», только у них сыграно на одну встречу больше.



По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.