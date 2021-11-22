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Овечкин сыграл почти 11 минут в третьем периоде матча с «Сиэтлом»

Овечкин сыграл почти 11 минут в третьем периоде матча с «Сиэтлом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

36-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду в третьем периоде 10 минут и 42 секунды.

Отметим, что сейчас россиянин идёт с лучшим показателем набранных очков на старте сезона, установив личный рекорд в НХЛ. Овечкин ещё ни разу не набирал 30 очков в первых 19 матчах сезона. Сейчас у форварда после 19 игр 15 заброшенных шайб и столько же результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ в его активе стало 1350 очков в 1216 матчах.

По общему количеству очков Овечкин вышел на единоличное 28-е место в НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Матса Сундина. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857), а ближайшей целью для Александра является результат Ги Лефлера (1353).

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