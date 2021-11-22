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Михайлов: ЦСКА замечательно провёл первый период со СКА. Потом красивая игра развалилась

Михайлов: ЦСКА замечательно провёл первый период со СКА. Потом красивая игра развалилась
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об игре ЦСКА во встрече с петербургским СКА.

«Победа ЦСКА была убедительной. Команда доказала, что на сегодняшний день она сильнее СКА. Понравилось, как ЦСКА играл первый период, не просто так руководство СКА взяло минутный перерыв. Команда была не готова к ответственной игре.

ЦСКА замечательно отыграл первый период, а потом по непонятным причинам бросил ту игру, которая нравилась не только хоккеистам, но и всем болельщикам. Напрашивается маленький вывод: или они физически не готовы, или стали жалеть себя. Но после второго периода красивая и хорошая игра развалилась. Я пожелаю ЦСКА играть все три периода, чтобы публика наслаждалась матчем.

Что касается кризиса в СКА, то это вопрос к тренерскому штабу. Единственное могу сказать, что подбор игроков у команды очень хороший и перспективный», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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