Быков: собирать лучшую молодёжь в нескольких клубах — перегиб. Не дело обкрадывать других

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о развитии молодёжного хоккея в России.

«Собирать лучшую молодёжь в нескольких клубах – тоже перегиб. Значит, надо создавать правила, чтобы не было такого, что один клуб забирает всех. Всё должно быть направлено на развитие лиги, чтобы был интерес, интрига. Некоторые клубы акцентируют внимание на развитие местной молодёжи, вкладывают в это средства, продвигают их, дают им место в составе. Это заслуживает внимания, возрастает патриотизм среди болельщиков, игроков. Но если мы будем каждый год обкрадывать такие клубы, это не дело. Можно создать систему, в которой все клубы будут в равных условиях», – сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.