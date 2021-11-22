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«Авангард» обыграл «Амур» и одержал пятую победу подряд

«Авангард» обыграл «Амур» и одержал пятую победу подряд
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Сегодня, 22 ноября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимал омский «Авангард» и уступил со счётом 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

На 3-й минуте Владимир Брюквин открыл счёт в матче с передач Алексея Емелина и Наиля Якупова, на 30-й Иван Николишин сравнял счёт после паса Владимира Бутузова, а на 35-й Ярослав Косов вновь вывел омичей вперёд. Ему ассистировали Сергей Толчинский и Николай Прохоркин. За две с половиной минуты до конца третьего периода омичи увеличили преимущество: Наиль Якупов забросил шайбу с передачи Александра Дергачёва.

«Авангард» одержал пятую победу подряд, «Амур» потерпел третье поражение кряду.

Омичи с 39 очками занимают пятое место в таблице Восточной конференции, хабаровчане имеют 27 баллов и идут на девятой строчке.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Брюквин (Емелин, Якупов) – 02:54' (5x5)   1:1 Николишин (Бутузов) – 29:52' (5x5)   1:2 Косов (Толчинский, Прохоркин) – 34:23' (5x5)   1:3 Якупов (Дергачёв) – 57:20' (5x5)
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