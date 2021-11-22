Гимаев-младший объяснил, за счёт чего «Сибирь» преодолела кризис

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о том, почему «Сибирь» преодолела кризис.

«У «Сибири» была череда неудач, команда проиграла много игр и вылетела за пределы восьмёрки — это была стрессовая ситуация, в которой команда была прижата к стенке, стоял вопрос о смене главного тренера. Это дало команде большой импульс, ребята сплотились. То, что «Сибирь» набрала ход, связано с сумасшедшей самоотдачей игроков, выполнением игрового задания и соблюдением дисциплины. Сейчас команда научилась цепляться за результат и биться все 60 минут. Ребята молодцы, что смогли собраться в тяжёлый период. За последний месяц «Сибирь» одержала столько побед, берёт очки почти в каждой игре. Нынешние результаты дают надежду, поэтому сейчас у «Сибири» есть все шансы попасть в восьмёрку по итогам регулярного чемпионата.



Говоря о нестабильности «Локомотива», это не такая серьёзная проблема. Мы видим, что СКА проиграл шесть игр подряд — всё бывает. У каждой из команд бывают взлёты и падения, ямы неизбежны. Невозможно весь сезон пройти ровно. Думаю, «Локомотив» наберёт свой ход и сможет приблизиться к лидерам Западной конференции», — сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.