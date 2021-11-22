Гимаев-мл.: Подколзин и Чинахов — большие молодцы, парням никто не гарантировал игру в НХЛ

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением об игре российских нападающих Василия Подколзина и Егора Чинахова.

«Понимаю Кравцова: он провёл хороший тренировочный лагерь, но в «Рейнджерс» не увидели его в числе первых 12 нападающих, хотели отправить Виталия в фарм-клуб, чтобы он показывал результаты там. При его хорошей игре они планировали поднять его в первую команду, но Кравцов не хотел играть в фарм-клубе, не хотел ждать. Виталий считал, что заслужил быть в первой команде, поэтому у него началось непонимание с руководством, бойкот. Кравцов начал искать новую команду и решил, что для него будет лучше играть в «Тракторе» в КХЛ, чем в фарм-клубе «Рейнджерс».



Подколзин и Чинахов — большие молодцы. Никто не давал парням никаких гарантий, что они будут играть. Тем не менее своей игрой они доказывают, что достойны играть в своих командах. Мы видим, что Василий Подколзин играет каждый матч, Чинахов начал играть и набирает очки. Ребятам нужно продолжать играть в том же духе и прежде всего играть по максимуму, сколько бы игрового времени им не выделяли, давать результат, тогда будет расти и игровое время, и доверие тренерского штаба», — сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.