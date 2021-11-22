Третьяк рассказал, что считает работу депутата важной для государства

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о работе депутата.
«Трудно ли было поменять род деятельности? Ну, каждому своё. Была возможность помогать людям. Я считаю, что работа депутата очень важна для государства, для людей, которых ты представляешь. Я, как правило, был одномандатником, это когда тебя выбирают люди, доверяют тебе, когда ты делаешь добрые дела. Сначала я восемь лет был в Саратове, потом восемь лет сейчас в Ульяновской области. Поэтому, когда у тебя есть имя и ты хочешь его высоко нести, ты стараешься выполнять эту работу так же хорошо, как когда-то играл в хоккей. Ты получаешь удовольствие от того, что даёшь людям и области то, что от тебя требуется, — это большая радость», — сказал Третьяк в беседе с Айгуль Силкиной.
- 22 ноября 2021
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