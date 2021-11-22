Таварес – о Кросби: пожалуй, лучший игрок в этом поколении и один из лучших в истории

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением об игре капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Вы говорите об одном из, вероятно, лучших игроков в истории. Пожалуй, лучшем игроке этого поколения. Он так же целеустремлен, как и все остальные. Матчи с ним – одни из самых сложных», – цитирует Тавареса журналист Марк Мастерс в «Твиттере».

Начало текущего сезона Кросби пропустил из-за травмы, а когда провёл первую игру после возвращения, то был помещён в ковид-протокол и пропустил ещё часть сезона. Сейчас на его счету пять игр в текущем чемпионате, в которых он набрал два очка: отдал одну передачу и забросил одну шайбу.

В прошлом сезоне Кросби провёл 61 встречу в регулярке и плей-офф и набрал 64 очка.