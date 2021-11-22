Третьяк: в финале ОИ-1980 Тихонов сделал ошибку, сняв меня после первого периода

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вспомнил Олимпийские игры 1980 года.

«Хотелось ли остановиться, взять паузу в карьере? Да, один раз была такая возможность. Ну, не возможность, а скорее слабость, может быть. Когда мы проиграли Олимпийские игры в 1980 году американцам. После первого периода, когда счёт был 2:2, Тихонов сделал ошибку – не поставил меня на второй и третий периоды. И мы проиграли, потому что были тогда уверены, что победим — и всё, Олимпийские игры уже у нас в кармане. И вот ошиблись и проиграли, сборная Америки стала олимпийским чемпионом.

После, когда я был в раздевалке, даже Харламов говорил, что всё, он после такого позора играть уже не будет. Я говорю, что тоже, наверное, больше играть не буду, потому что меня вообще сняли, не дали доиграть. Ну вот такая слабость была. Она была недолгая, потому что, когда приехали в Москву, мы почувствовали, что, в общем-то, болельщики очень обижены. Я ждал четыре года, чтобы исправить эту ошибку и добился этого — в 1984 году вместе с командой вернул золотую олимпийскую медаль нашей стране», – сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.