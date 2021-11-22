Светлов: как только в СКА расцветёт Гусев — выйдет на пик полезности и Комаров

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов прокомментировал игру санкт-петербургского СКА в текущем сезоне КХЛ.



«На мой взгляд, спад СКА был неизбежен. У Питера — много молодёжи, звенья ещё не наиграны, идёт поиск, а тут в соперниках — дважды ЦСКА, „Магнитка“, „Локомотив“. Скорее сенсацией стало то, что в октябре СКА, несмотря на молодость, практически весь месяц лидировал в Западной конференции.



То, что спад пришёл в ноябре, логично. Многие хоккеисты СКА во время паузы в чемпионате разъехались по сборным России, для подготовки клуба это всегда проблемный момент. Вспоминаю, как пару лет назад „Адмирал“ всю осень стабильно шёл в кубковой зоне, но потом на этапе Евротура получил тяжёлую травму вратарь Олкинуора — и одна финская деталь подкосила нам вторую половину чемпионата.



Вот и у СКА на Кубке Карьяла сломался финский лидер — защитник Лехтонен. А вратарь Юханссон уезжал туда же в сборную Швеции — и после рестарта чемпионата КХЛ выглядит уставшим.



У Питера — быстрая, атакующая, талантливая команда, как только выйдет из „ямки“, наиграет связки — всё нормализуется. Потенциал виден.



Возвращение из НХЛ по ходу сезона Никиты Гусева, Лео Комарова и Александра Волкова? При смене лиги игроку всегда нужно время на адаптацию — это аксиома. Тот же Гусев — большой мастер, но всё-таки за два сезона в НХЛ его побросало по „кочкам“. Как следствие, пока у Никиты нет стабильности — яркие смены чередуются со средними.



У Волкова в последние два сезона в НХЛ тоже не было регулярной практики, видно, что он возвращает форму через игры. Нужно учитывать специфику КХЛ. Вспомните, как год назад другой молодой форвард Николай Голдобин тяжело возвращался в КХЛ — и как в этом сезоне себя проявляет.



Комаров — отдельная история. По чемпионскому „Динамо“ он отлично знаком с КХЛ, поэтому адаптации не требуется. Но финн — всё-таки специфический форвард. Свои функции он уже выполняет — »копает" на пятачке, работает на вбрасываниях, задирает соперников. Но Комаров — ролевой форвард, который зависим от партнёров по звену, командного баланса. Как только вернёт былую форму и расцветёт Гусев, плюс ещё добавит снайпер Бурдасов — выйдет на пик командной полезности и Комаров. В плей-офф такие игроки, которые работают на звёзд, развязывают им руки, необходимы.



Вообще смотрю состав СКА — и в потенциале вижу много качественных связок именно под плей-офф. Если молодёжь будет прогрессировать, то СКА весной станет одним из главных фаворитов", — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.