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«Торонто» провёл сухой матч на новой арене «Айлендерс». На старой не было ни одного

«Торонто» провёл сухой матч на новой арене «Айлендерс». На старой не было ни одного
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Этот матч стал первым для канадского клуба на новой арене «островитян». Они сумели оставить ворота «сухими». Ранее, играя в гостях с «Айлендерс» на стадионе «Нассау Колизеум», «Мэйпл Лифс» провели 74 матча, ни разу не сумев сыграть на ноль.

Напомним, в составе «Торонто» отличились Митчелл Марнер (дубль) и Ондржей Каше. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 37 бросков из 40.

«Торонто» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, после 20 матчей набрав 27 очков. «Айлендерс» — на 14-й строчке Востока, имея в своём активе 12 баллов после 15 встреч.

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