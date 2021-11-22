«Торонто» провёл сухой матч на новой арене «Айлендерс». На старой не было ни одного

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Этот матч стал первым для канадского клуба на новой арене «островитян». Они сумели оставить ворота «сухими». Ранее, играя в гостях с «Айлендерс» на стадионе «Нассау Колизеум», «Мэйпл Лифс» провели 74 матча, ни разу не сумев сыграть на ноль.
Напомним, в составе «Торонто» отличились Митчелл Марнер (дубль) и Ондржей Каше. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 37 бросков из 40.
«Торонто» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, после 20 матчей набрав 27 очков. «Айлендерс» — на 14-й строчке Востока, имея в своём активе 12 баллов после 15 встреч.
- 22 ноября 2021
-
18:14
-
17:47
-
17:37
-
17:25
-
17:03
-
16:50
-
16:35
-
16:24
-
16:15
-
16:00
-
15:46
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:04
-
14:45
-
14:20
-
14:16
-
14:08
-
13:55
-
13:40
-
13:26
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:21