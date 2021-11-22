Вратарь «Торонто» Уолл установил рекорд клуба

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0). Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».



Голкипер гостей Джозеф Уолл провёл второй матч в сезоне и в НХЛ, одержав в них две победы. В обоих выездных дебютных встречах он сыграл на ноль, поставив рекорд клуба по данному показателю.



23-летний вратарь имеет процент отражённых бросков 91,5%, а также коэффициент полезности 2.0.



«Торонто» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 20 матчей набрав 27 очков. В следующей встрече подопечные Шелдона Кифа сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Кингз». Матч пройдёт в четверг, 25 ноября, начало — в 6:00 мск.