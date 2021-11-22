Мичков — лучший нападающий прошедшей недели в МХЛ

Официальный сайт Молодёжной хоккейной лиги сообщил имена лучших игроков одиннадцатой недели регулярного чемпионата сезона-2021/2022.



Лучшим вратарём стал Илья Набоков из МХК «Стальные Лисы». 18-летний голкипер провёл три победных матча и пропустил всего две шайбы (коэффициент надёжности − 0,67; 97% отражённых бросков). Совершил 71 сейв при 73 бросках по воротам.



Лучший защитником был признан Егор Брютов из «Красной Армии». 20-летний хоккеист провёл три игры и заработал 5 (2+3) баллов при показателе полезности «+7». «Красная Армия» на минувшей неделе выиграла три встречи и установила клубный рекорд – 14 побед подряд.



Лучший нападающий - Матвей Мичков, «СКА-1946». 16-летний форвард провёл три игры, в которых набрал 10 (6+4) очков при показателе полезности «+8». «СКА-1946» одержал четыре победы в петербургских дерби (со «СКА-Варягами» и «Динамо») и поднялся на второе место в Западной конференции.



Мичков стал лучшим снайпером недели и поднялся на четвертое место в рейтинге лучших снайперов сезона. В повторном матче с «Динамо» оформил пента-трик, став самым молодым автором пяти и более шайб в одном матче в истории МХЛ.



Лучший новичок — голкипер «Сарматов» Алексей Голубев. Вигре с «Белыми Медведями» он отразил 55 бросков гостей (лучший показатель среди всех вратарей), что позволило его команде одержать победу в овертайме со счётом 4:3.