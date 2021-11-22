Кнот — о чудо-голе «Локомотиву»: я попал в историю? Так это же замечательно!

Защитник «Нефтехимика» Рональд Кнот прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (1:0), а также рассказал о своём голе со своей половины льда.



«Что там говорить, игра была очень важной для обоих соперников. Мы месяц назад в Ярославле одержали победу в овертайме и понимали, что «Локомотив» настроен на реванш. Тогда, если помните, основное время закончилось 1:1, и только в дополнительное время нам удалось забросить победную шайбу. На этот раз болельщики увидели всего один гол. Я думаю, тем не менее, хоккей вчера скучным не был. Это точно. Моментов команды создали множество, но вот вратари сыграли надёжно. В нашей победе сказалось, наверное, и то, с каким настроением мы подошли к этой игре. Мы выиграли в Екатеринбурге и Челябинске. Так что мы вчера продолжили свою серию побед.



В перерыве чемпионата мы в Нижнекамске ударно поработали. В тренировочном процессе использовались и баллоны, и жилеты, и элементы тяжёлой атлетики. Всё это плюс то, что Олег Юрьевич (главный тренер Олег Леонтьев. — Прим. «Чемпионата») дал нам четыре выходных дали свои плоды. Как говорится, успели хорошо отдохнуть и хорошо поработать. Особенно это было видно в Новосибирске, где было много движения, силовой борьбы.



Чудо-гол? (смеётся). Я получил пас от Кирилла (Воробьёва. — Прим. «Чемпионата»). Спасибо ему и Рафе (Рафаэлю Бикмуллину. — Прим. «Чемпионата»). Я бросил сильно в сторону ворот, в расчёте на то, что нападающие начнут прессинговать соперника в его зоне. А получился гол, который решил исход матча.



Если честно, когда выходим на игру думаем об одном, как обыграть соперника. А всё остальное производное. Мой гол, пусть и курьёзный, обеспечил нашей команде победу. Я попал в историю? (улыбается). Так это же замечательно!



Когда-нибудь приходилось забивать подобные голы? Никогда, даже в детстве. Это впервые в моей игровой практике. Чемпионат продолжается и то, что было вчера и мой, как пишут, чудо-гол это уже история. Надо двигаться дальше, играть, выигрывать, доставлять удовольствие нашим болельщикам», — заявил Кнот.