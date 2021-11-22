Форвард «Калгари» Манджапане повторил достижение Джерома Игинлы 20-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:0. Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден».



Нападающий гостей Эндрю Манджапане стал автором одной заброшенной шайбы, став автором исторического достижения. В текущем сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых забросил 15 шайб. Он стал первым игроком со времён Джерома Игинлы в чемпионате-2001/2002, который сумел достичь подобного показателя.



Также на счету Манджапане в регулярном чемпионате-2021/2022 две результативных передачи при общей полезности "+7".



«Калгари» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 27 очков после 19 проведённых матчей.