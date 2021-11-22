Якупов — о заброшенной шайбе «Амуру»: наверное, это вознаграждение за терпение

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов подвёл итоги встречи с «Амуром» (3:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Начали хорошо, потом как-то откатились, начали делать ненужные ошибки, поэтому отдали им инициативу. То есть от нас всё не зависело: если мы бы хорошо играли все 60 минут, то не думаю, что было бы много шансов у «Амура». Так что хорошо, что потом исправились и начали накладывать свои смены.
Я думаю, что все в равных условиях. У нас было достаточно времени и отдохнуть, и поесть. Как-то наоборот: у нас осталось всего две игры, поэтому дай бог, чтобы мы сегодня вылетели во Владивосток. У каждого организм разный, каждый по-разному подстраивается, акклиматизируется к таким поездкам и играм. Думаю, что ребята сегодня нормально себя чувствовали, не было никаких жалоб.
Что пытались противопоставить «Амуру», который много прессинговал в зоне «Авангарда»? Когда проигрываешь позицию, команда начинает кружить и ребята устают, потому что активно уже не удаётся играть, силы на исходе. А так надо было стараться грамотно играть и не отходить от системы. У нас есть определённая игра в зоне, как мы должны действовать, поэтому, даже несмотря на то, что ты уставший, у тебя есть возможность не пропустить: не подпускать в центр, давать только борт и выносить шайбу. Ребята хорошо подстроились, и когда приходилось ловить шайбу, они ловили, так что всё здорово было.
Мой гол – это вознаграждение за терпение? Наверное. Опять же: мы побежали в давление, у нас не было задачи откатываться и играть от обороны. Мы закинули шайбу и побежали её забивать, получилось хорошо», — цитирует Якупова пресс-служба клуба.
- 22 ноября 2021
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