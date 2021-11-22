Флёри вышел на 2-е место по количеству побед в гостях среди вратарей в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Брэндон Хагель.



Голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри, отразивший 40 бросков и оформивший первый шат-аут в нынешнем сезоне, вышел на второе место среди вратарей в истории по количеству победных матчей в гостях.



36-летний хоккеист догнал по данному показателю экс-голкипера «Чикаго», «Сан-Хосе», «Далласа», «Флориды» и «Торонто» Эда Белфура. Оба игрока одержали 206 побед в гостевых матчах Национальной хоккейной лиги.



Первую строчку по данному показателю занимает легендарный голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо. Он имеет 310 побед в выездных встречах.