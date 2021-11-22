Армстронг: Канада создаёт вторую команду на случай, если НХЛ не приедет на Олимпиаду

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг рассказал о подготовке команды к Олимпиаде 2022 года на случай, если НХЛ не отпустит игроков на Игры.



«Создаётся ли вторая команда на случай, если НХЛ не приедет на Олимпиаду? Да, этим занимается Скотт Сэлмонд из федерации хоккея Канады. Наш же фокус сосредоточен на тренерах и генменеджерах НХЛ, с которыми мы обсуждаем возможную поездку игроков. Конечно же, мы с уважением относимся к НХЛ, профсоюзу игроков и Международной федерации хоккея и хотим быть уверены, что безопасность игроков, их поездки за границу и возвращения домой стоят на первом месте.



Мы настроены поехать, но если что-то поменяется, то поездка сорвётся. Всё, что мы делаем, нацелено на поездку НХЛ в Пекин. Вторая команда создаётся Федерацией хоккея Канады, и мой штаб не имеет к этому никакого отношения», — сказал Армстронг в эфире CBC Sports.