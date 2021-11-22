Генменеджер сборной Канады: Василевский — вратарь номер один в мире прямо сейчас

Генеральный менеджер сборной Канады и «Сент-Луиса» Даг Армстронг поделился мнением о лучшем голкипере в мире на данный момент.



«Соглашусь, что у сборной Канады не было проблем с вратарями на Олимпиаде. Сначала был Патрик Руа, затем Мартин Бродо, затем Бродо с Роберто Луонго, затем Кэри Прайс… Мы желаем всего наилучшего Кэри, я слышал, что он скоро вернётся на лёд. Во время прошедшего плей-офф он был главным кандидатом на звание первого номера сборной. Но сейчас для него есть нечто более важное, чем хоккей. Если он захочет поехать и вернётся на прежний уровень, то снова может стать первым выбором.



Но если посмотреть на «Тампу», они выиграли два последних Кубка Стэнли, а их вратарь – номер один в мире прямо сейчас. Хорошая вещь заключается в том, что последний голкипер, выигравший трофей до него, это канадец, и, что особенно приятно для меня, это Джордан Биннингтон. Для моей работы в «Сент-Луисе» хорошо, что он играет на высоком уровне. Также я недавно видел в деле Картера Харта, когда он играл фантастически и помог добыть «Филадельфии» победу в матче с «Каролиной». Могу сказать, что на вратарскую позицию в сборной Канады сейчас выбор больше, чем в прошлом», — сказал Армстронг в эфире CBC Sports.