Никишин — о Знарке: когда увидел его в сборной России, то сразу перехлестнули эмоции

Защитник «Спартака» Александр Никишин прокомментировал работу с тренером Олегом Знарком.



«До перехода вообще ничего не слышал о том, как он работает с молодёжью. Мне было настолько интересно с ним поработать! Был счастлив, когда увидел его в сборной, — всегда рад его видеть! Мне комфортно с этим человеком. Можно сказать, он помог мне сделать первые шаги во взрослом хоккее. Как только увидел его, то меня сразу перехлестнули эмоции. Просто круто! Я так рад, что он тогда взял меня в «Спартак».



В первом матче на сборе подрался с Юраем Микушем и получил 5+20. Как тогда отреагировал Олег Валерьевич? Он тогда ничего не сказал. Помню, как переживал тогда чуть ли не до слёз. Думал, что всё — выгонят из команды. Всё было на эмоциях. Причём там даже не я драку затеял. Пошёл в раздевалку расстроенным. Потом Олег Валерьевич зашёл в раздевалку, пожал мне руку, сказал, что я молодчик, и ушёл.



Да, у меня сразу улыбка до ушей. Потом уже мужики сказали, что он любит, когда так показывают характер. Наверное, я его и показал. Там просто и ситуация была, в которой я был не виноват.



За два сезона хоть раз попадал к нему под горячую руку? Нет, разносов точно не было. Были моменты, когда он мне подсказывал и разбирал ошибки. Он всегда вёл себя достаточно спокойно — на меня вообще никогда не кричал. Не было моментов, когда он повышал на меня голос.



Какие-то значимые советы на моей памяти он мало кому давал. Он больше общается со всей командой. Лично у нас не было разговоров один на один. Олег Валерьевич всегда хотел как-то сплотить команду. Хотел, чтобы ребята показывали характер. Если ты будешь делать это и биться за партнёров, то все пойдёт», — цитирует Никишина «Спорт-экспресс».