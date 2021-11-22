Фетисов: не собираюсь избираться на пост главы ФХР. Мы потеряли 15 лет развития хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил, что не примет участия в выборах на пост главы Федерации хоккея России.

«Я больше участвовать в выборах главы ФХР не собираюсь, интереса у меня нет. Я окунулся в это в своё время, чтобы посмотреть на финансирование, куда идут деньги. Ни одна заявленная программа не сработала, и мы потеряли уже пятнадцать лет серьёзного развития хоккея, так что меня участие в выборах более не интересует. У меня другая тема — я погружён в экологическую повестку, являюсь послом ООН, и это то, чем я хочу заниматься.

Никаких изменений после выборов не жду. Может, сменится президент, но человека со своими идеями, своим пониманием хоккея не появится, ничего нового не произойдёт. Ничего интересного я в этой связи не ожидаю, хотя говорят, что стабильность — признак мастерства. Не знаю, насколько это соответствует (действительности)», — приводят слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Следующие выборы главы ФХР пройдут в 2022 году. Действующим президентом является Владислав Третьяк, занимающий этот пост с 2006 года.