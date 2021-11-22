Самсонов был признан второй звездой прошедшей недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх звёзд прошедшей игровой недели.



Первое место занял нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший 7 (4+3) очков за четыре матча. Его клуб возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 27 очков после 19 встреч.



Вторая звезда — российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов. На прошедшей неделе вратарь провёл две встречи на ноль, всего на его счету восемь матчей в текущем сезоне, в которых он одержал семь побед, отразив 92,4% бросков при коэффициенте полезности 2,11.



Третьей звездой стал защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, набравший 5 (3+2) баллов за две встречи. Всего на его счету 13 (8+5) очков за 12 проведённых матчей. «Колорадо» занимает десятое место на Западе. набрав 17 очков после 14 игр.