Самсонов был признан второй звездой прошедшей недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх звёзд прошедшей игровой недели.
Первое место занял нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший 7 (4+3) очков за четыре матча. Его клуб возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 27 очков после 19 встреч.
Вторая звезда — российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов. На прошедшей неделе вратарь провёл две встречи на ноль, всего на его счету восемь матчей в текущем сезоне, в которых он одержал семь побед, отразив 92,4% бросков при коэффициенте полезности 2,11.
Третьей звездой стал защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, набравший 5 (3+2) баллов за две встречи. Всего на его счету 13 (8+5) очков за 12 проведённых матчей. «Колорадо» занимает десятое место на Западе. набрав 17 очков после 14 игр.
- 22 ноября 2021
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