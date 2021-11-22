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«Северсталь» поднялась на 4-е место в Западной конференции, по буллитам переиграв «Витязь»

«Северсталь» поднялась на 4-е место в Западной конференции, по буллитам переиграв «Витязь»
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Подмосковный «Витязь» уступил по буллитам череповецкой «Северстали» в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

На 11-й минуте первую шайбу забросил финский нападающий хозяев Нико Оямяки, которому ассистировал Даниэль Одетт. На 56-й минуте ответную шайбу забросил форвард «Северстали» Иван Емец, голевой пас на счету Николая Тимашова и Дмитрия Моисеева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В серии послематчевых буллитов свои попытки реализовали Иван Емец, Владислав Кодола и Игорь Гераськин в составе «Северстали», у «Витязя» единственный буллит забросил Фёдор Малыхин.

«Северсталь» поднялась на четвёртую строчку Западной конференции, набрав 40 очков после 30 игр. «Витязь» — на последней строчке Запада, имея 24 балла после 31 встречи.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Оямяки (Одетт) – 10:18' (5x5)   1:1 Емец (Тимашов, Моисеев) – 55:39' (5x5)   1:2 Гераськин – 65:00' (ПБ)
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