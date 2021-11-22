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«Йокерит» разгромил в гостях «Спартак», сохранив первое место в Западной конференции

«Йокерит» разгромил в гостях «Спартак», сохранив первое место в Западной конференции
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Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершилась со счётом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0).

На третьей минуте нападающий гостей Юлиус Юнттила забросил первую шайбу в матче, голевой пас на счету Ииро Пакаринена. Удвоил преимущество «Йокерита» на четвёртой минуте Теэму Турунен, ассистент — Хенри Иконен.

Третью шайбу в ворота «Спартака» на 16-й минуте в большинстве отправил нападающий Брайан О'Нилл, ему ассистировали Пакаринен и Йон Норман.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 24-й минуте подопечные Лаури Марьямяки забили четвёртый гол уже в ворота Оскара Данска, отличился защитник Петтери Линдбом. Голевая передача на счету Вели-Матти Савинайнена и Брайана О'Нилла. Счёт 5:0 в пользу гостей сделал на 35-й минуте Отто Лескинен, результативный балл заработал снова О’Нилл.

«Спартак» сумел отличиться на 37-й минуте, автором заброшенной шайбы стал форвард Сергей Широков, которому пас отдал Йори Лехтеря.

На 58-й минуте в пустые ворота шестую шайбу «Йокерита» забросил Маркус Хянникяйнен.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 6
Йокерит
Хельсинки
0:1 Юнттила (Пакаринен) – 02:09' (5x5)   0:2 Турунен (Иконен) – 03:40' (5x5)   0:3 О'Нилл (Пакаринен, Норман) – 15:00' (5x4)   0:4 Линдбом (Савинайнен, О'Нилл) – 23:49' (5x5)   0:5 Лескинен (О'Нилл) – 34:09' (5x5)   1:5 Широков (Лехтеря) – 36:05' (5x5)   1:6 Хянникяйнен (Анттила, Фриман) – 56:54' (en)
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