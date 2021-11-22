«Йокерит» разгромил в гостях «Спартак», сохранив первое место в Западной конференции

Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершилась со счётом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0).



На третьей минуте нападающий гостей Юлиус Юнттила забросил первую шайбу в матче, голевой пас на счету Ииро Пакаринена. Удвоил преимущество «Йокерита» на четвёртой минуте Теэму Турунен, ассистент — Хенри Иконен.



Третью шайбу в ворота «Спартака» на 16-й минуте в большинстве отправил нападающий Брайан О'Нилл, ему ассистировали Пакаринен и Йон Норман.

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На 24-й минуте подопечные Лаури Марьямяки забили четвёртый гол уже в ворота Оскара Данска, отличился защитник Петтери Линдбом. Голевая передача на счету Вели-Матти Савинайнена и Брайана О'Нилла. Счёт 5:0 в пользу гостей сделал на 35-й минуте Отто Лескинен, результативный балл заработал снова О’Нилл.



«Спартак» сумел отличиться на 37-й минуте, автором заброшенной шайбы стал форвард Сергей Широков, которому пас отдал Йори Лехтеря.



На 58-й минуте в пустые ворота шестую шайбу «Йокерита» забросил Маркус Хянникяйнен.