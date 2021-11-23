Соколов и Хянникяйнен устроили драку, Данск зависал в воздухе. Фото разгрома «Спартака»

Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершилась со счётом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0).
На третьей минуте нападающий гостей Юлиус Юнттила забросил первую шайбу в матче, голевой пас на счету Ииро Пакаринена. Удвоил преимущество «Йокерита» на четвёртой минуте Теэму Турунен, ассистент — Хенри Иконен. Третью шайбу в ворота «Спартака» на 16-й минуте в большинстве отправил нападающий Брайан О'Нилл, ему ассистировали Пакаринен и Йон Норман. На 24-й минуте подопечные Лаури Марьямяки забили четвёртый гол уже в ворота Оскара Данска, отличился защитник Петтери Линдбом. Голевая передача на счету Вели-Матти Савинайнена и Брайана О'Нилла. Счёт 5:0 в пользу гостей сделал на 35-й минуте Отто Лескинен, результативный балл заработал снова О’Нилл. «Спартак» сумел отличиться на 37-й минуте, автором заброшенной шайбы стал форвард Сергей Широков, которому пас отдал Йори Лехтеря. На 58-й минуте в пустые ворота шестую шайбу «Йокерита» забросил Маркус Хянникяйнен.
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов остался недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (1:6).
«Всё, что планировали на игру, не выполнили полностью. Совсем другая команда была, не та, что в Хельсинки. Завтра будем разбираться, что произошло. Эта игра уже в истории, готовимся к следующему матчу.
Драки? Игровой момент, может, кто-то что-то кому сказал. Это нормально, в хоккее всегда были драки, силовые приёмы, мы не плюшевые мишки. У Локтионова серьёзная травма, выбыл на длительный срок. Надо находить оптимальные варианты, чтобы команда выходила и сражалась», — приводит слова Миронова официальный сайт КХЛ.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Йокерит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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