Радулов перед игрой с «Эдмонтоном» тренируется в 4-м звене «Далласа» с Факсой и Петерсоном

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов провёл тренировочное занятие в четвёртом звене перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз».

Как сообщает в «Твиттере» журналист Мэттью ДеФрэнкс, клуб провёл тренировку в следующих сочетаниях:



Робертсон — Хинц — Павелски;

Раффль — Бенн — Гурьянов;

Кивиранта — Сегин — Гленденинг;

Петерсон — Факса — Радулов;



Сутер — Клингберг;

Линделль — Хейсканен;

Хэнли — Хаканпяя;

Секера — Керо;



Холтби;

Худобин;

Эттингер;

Бишоп.



Отметим, что в текущем сезоне Радулов провёл 16 матчей, набрав в них 7 (1+6) очков при общей полезности «-7». Всего он имеет 353 (141+212) очка за 469 матчей в НХЛ.

«Даллас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 16 матчей 16 очков. В следующем матче подопечные Рика Боунесса дома сыграют с «Эдмонтоном» (24 ноября).