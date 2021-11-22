Радулов перед игрой с «Эдмонтоном» тренируется в 4-м звене «Далласа» с Факсой и Петерсоном

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов провёл тренировочное занятие в четвёртом звене перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз».
Как сообщает в «Твиттере» журналист Мэттью ДеФрэнкс, клуб провёл тренировку в следующих сочетаниях:
Робертсон — Хинц — Павелски;
Раффль — Бенн — Гурьянов;
Кивиранта — Сегин — Гленденинг;
Петерсон — Факса — Радулов;
Сутер — Клингберг;
Линделль — Хейсканен;
Хэнли — Хаканпяя;
Секера — Керо;
Холтби;
Худобин;
Эттингер;
Бишоп.
Отметим, что в текущем сезоне Радулов провёл 16 матчей, набрав в них 7 (1+6) очков при общей полезности «-7». Всего он имеет 353 (141+212) очка за 469 матчей в НХЛ.
«Даллас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 16 матчей 16 очков. В следующем матче подопечные Рика Боунесса дома сыграют с «Эдмонтоном» (24 ноября).
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