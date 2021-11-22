«По буллитам… что-то это вообще не наше». Бабенко — о поражении от «Северстали»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:2, бул.).
«Такая, наверное, закрытая игра с нашей стороны получилась. Очень хотели победить, забили хороший гол, были ещё моменты, когда не забили. Довольно строго сыграли в своей зоне, в меньшинстве очень неплохо. Не хватило доли везения или немного настроя и наглости в атаке.
По буллитам… Что-то это вообще не наше. Аалтонен немного приболел. Игра на удержание в третьем периоде? Да не играют команды на удержание, любая. Соперник добавляет в движении, хочет отыграться. Ни один тренер не даст задания играть в своей зоне, потому что чем больше ты играешь в своей зоне, тем выше вероятность того, что тебе забьют. Наверное, перестраховывались, но в своей зоне сыграли неплохо. Ну и надо отдать должное – соперник сыграл хорошо», — цитирует Бабенко пресс-служба КХЛ.
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