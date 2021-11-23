Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 23 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 23 ноября.



«Йокерит» продолжает занимать первое место в таблице Западной конференции. Подопечные Лаури Марьямяки обыграли в гостях «Спартак» (6:1) и набрали 44 очка после 31 встречи. На два очка отстаёт московское «Динамо», обыгравшее дома «Куньлунь» (4:1). Также 42 балла имеет московский ЦСКА, расположившийся на третьей строчке.



В Восточной конференции первое место сохраняет магнитогорский «Металлург», имеющий в своём активе 51 балл после 31 встречи. На второй строчке расположился «Трактор», отстающий на одно очко от лидера при 33 проведённых матчах. Замыкает тройку на Востоке «Салават Юлаев», имеющий 42 балла после 31 игры.